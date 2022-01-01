شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقام مباريات الدورى بدون تقنية الفار بعد تصريحات عصام عبد الفتاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، الجدل بعد تصريحاته الأخيرة بأن مباريات الدوري العام حال استئنافها عقب مباراة الأهلي وفيوتشر كانت ستقام بدون تقنية الفار.

وأرجع عصام عبد الفتاح هذا الأمر إلى أن الشركة المسؤولة عن تطبيق التقنية طلبت الحصول على مستحقاتها لدى الجبلاية، وهو ما رفضته اللجنة الحالية بداعى عدم وجود عقد مبرم بين الشركة واتحاد الكرة.

وباتت مباريات الدوري العام مهددة بإقامتها بدون تقنية الفيديو فى الفترة المقبلة، وتحديدا عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا، فى الوقت الذى ترفض فيه الأندية هذا الأمر تماماً وتتمسك بتطبيق تقنية الفيديو فى جميع المباريات.

وتقام انتخابات اتحاد الكرة الأربعاء المقبل لانتخاب مجلس جديد، وسيكون ملف تقنية الفيديو على رأس أجندته، خاصة أنه سيكون مجلسا منتخبا وليس بالتعيين مثل اللجنة الحالية التي جاءت بقرار من الفيفا.