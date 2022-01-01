بعد تصريحات كلوب.. المنتخب يكشف حقيقة إصابة صلاح بكورونا وعدم لحاقه ببطولة إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بإصابة محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيروس كورونا، قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية، بعدما أعلن يوجن كلوب المدير الفني للريدز عن إصابة 3 لاعبين بالفريق بكوفيد 19، دون تحديد أسمائهم.

من جانبه، أكد مصدر داخل جهاز المنتخب الوطني، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن صلاح لم يتعرض للإصابة بكورونا، موضحا أن البروتوكول الموضوع من الاتحاد الدولي يُجبر الأندية على تبليغ المنتخبات بـأسماء اللاعبين المصابين، وهو الأمر الذي لم يحدث مع نجم ليفربول.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب سيصل القاهرة بشكل طبيعي يوم الإثنين المقبل على متن طائرة للالتحاق بمعسكر الفراعنة بعد الحجز له من قبل اتحاد الكرة.

ويتألق صلاح للموسم الخامس تواليا مع ليفربول الذي أصبح عاشر أكثر من سجل في تاريخ النادي برصيد 147 هدفا.

ويعتلي صلاح ترتيب هدافي الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا.

وجاء صلاح سابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي وينافس 10 نجوم على جائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".