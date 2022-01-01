شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف محمد عبد المنعم من العودة لصفوف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت عودة محمد عبد المنعم مدافع فيوتشر إلى النادي الأهلي أمراً مؤكداً فى ظل تألق اللاعب خلال الفترة الماضية مع فيوتشر بشكل انضم معه لقائمة منتخب مصر الأول.

ورحل محمد عبد المنعم مطلع الموسم الجاري من النادي الأهلي إلى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما سبق ولعب الموسم الماضي فى سموحة على سبيل الإعارة أيضاً.

واستقر مسئولو الأهلي على عودة محمد عبد المنعم وهناك مشاورات لإعادة اللاعب خلال ميركاتو الشتاء فى يناير الجاري، وإن كان الأقرب عودة اللاعب الصيف المقبل.

وأشاد مسئولو الأهلي بمستوى محمد عبد المنعم الفترة الماضية واتفقوا على عودته سريعاً سواء فى يناير الجارى أو مع نهاية الموسم المقبل على أقصى تقدير، ولكن الأقرب عودة اللاعب بعد انتهاء الإعارة مع نهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى، فتح النادي الأهلي الباب أمام رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي هاتاي سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي لا يُمانع فى رحيل كهربا للنادى التركي الذي تقدم بعرض رسمى خلال الساعات الماضية لاستعارة اللاعب فى يناير المقبل.

وأبدى نادي هاتاي رغبته الرسمية فى ضم كهربا مقابل 300 ألف دولار لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة تبدأ فى يناير المقبل.

ولكن الأهلي يرغب فى إعارة اللاعب مقابل 700 ألف دولار، وتدور المفاوضات حالياً بين الأهلي النادي التركي من أجل التوصل إلى حل وسط يُرضي الطرفين، لاسيما بعد ترحيب موسيماني المدير الفني للأهلي برحيل اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفني طوال الفترة الماضية لأسباب فنية.