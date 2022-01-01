شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: سعيد بانضمام إبراهيم عادل أصغر لاعبى المنتخب لقائمة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، سعادته بانضمام إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي لقائمة الفراعنة الكبار فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وقال غريب لـ"الخليج 365"، إن إبراهيم عادل أصغر لاعب فى قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا، وهو من القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي، لافتا إلى أن عام 2022 سيشهد انضمام أكثر من لاعب من المنتخب الأولمبي للمنتخب الأول.

وقرر غريب انطلاق معسكر الفراعنة يوم 23 يناير الجاري وحتى يوم 30 من نفس الشهر، وفقا للبرنامج الموضوع استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ضمن مشوار الصعود لأولمبياد باريس 2024.

وأكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه أعد خطة طويلة الأمد وقدمها لاتحاد الكرة من أجل الاستعداد لفترة المقبلة وحتى أولمبياد باريس 2024.

وقال شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية سابقة : "أعدينا برنامج قوي وسلمته للاتحاد حتى آخر تصفيات البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس، وسيكون حتى شهر أكتوبر عام 2023".

وأضاف: "لدينا مشكلتان في هذا الجيل من المنتخب الأولمبي، الأولى أن هناك سنة ضاعت من إعداد المنتخب بسبب كورونا وإقامة أولمبياد طوكيو 2021 بدلا من 2020، وأيضا تم استبعاد منتخب مصر من بطولة إفريقيا بسبب إصابة عدد كبير منهم بكورونا، لذلك أغلب اللاعبين لا يمتلكون صفة اللاعب الدولي.