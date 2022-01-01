شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حسام باولو: رونالدو مثلى الأعلى وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب حسام باولو نجم الزمالك السابق.

معنديش هواية معينة.

لا مليش فى المطبخ

السمك

كريستيانو رونالدو

عمرو دياب.

لم أتخيل نفسى غير لاعب.

مفيش حد معين.

الكاجوال.