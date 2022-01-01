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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حسام باولو: رونالدو مثلى الأعلى وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب حسام باولو نجم الزمالك السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
معنديش هواية معينة.
بتدخل المطبخ؟
لا مليش فى المطبخ
إيه الأكلة التى تفضلها؟
السمك
من نجمك المفضل؟
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
لم أتخيل نفسى غير لاعب.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
مفيش حد معين.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.