الامارات | 11 لاعبا مهددين بالرحيل بدون مقابل من الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا مهددين بالرحيل بدون مقابل من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه الزمالك المصري معضلة كبيرة مع قرار اتحاد الكرة المصري بفتح باب الانتقالات الشتوية اعتباراً من الأول من يناير الجاري وحتي نهاية نفس الشهر، إذ بات 11 لاعبا مهددين بالرحيل المجاني مع نهاية الموسم الجاري، أو بيعهم في فترة الانتقالات الشتوية للاستفادة من أي عائد مالي.

ويتصدر قائمة اللاعبين الذين يحق لهم الرحيل عن القلعة البيضاء، المغربي أشرف بن شرقي، الذي لم يجدد عقده مع الزمالك حتى الآن، ويرفض كافة محاولات تمديد عقده، بالإضافة إلى مصطفى فتحي الذي أعلن رسميا أنه لن يمدد عقده مطالبا إدارة ناديه ببيعه لأحد الأندية السعودية للاستفادة من العائد المادي بدلا من رحيله بالمجان.

وينضم إلى الثنائي أشرف بن شرقي ومصطفى فتحي كل من طارق حامد ومحمد عبد الشافي ورزاق سيسيه الذي كان معار للاتحاد السكندري، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الذي يطلب المساواة مع محمد عواد في قيمة المبلغ المالي الذي يحصل عليه وهو 16 مليون جنيه في الموسم الواحد، وحازم إمام وعمر السعيد ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز والمغربي محمد أوناجم الذي يقضي حاليا آخر مواسمه مع الزمالك ولم يتم تجديد عقده مع الفريق.

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