الامارات | وفاة وكيل اعمال مارادونا في آخر أيام 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وكيل اعمال مارادونا في آخر أيام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي وكيل اعمال أسطورة كرة القدم الارجنتيني ديغو أرماندور مارادونا، خوان فيغر، في آخر يوم بعام 2021.

ولعب فيغر دورا كبيرا في إتمام صفقة انتقال مارادونا إلى نابولي عام 1986، وهي الصفقة التي تعد الانجح في مسيرة كرة القدم.

كما أسهم فينغر في انتقال البرازيلي روماريو من أيندهوفن الهولندي إلى برشلونة الاسباني.

وكتبت ستيفاني فيغر وهي وكيلة رياضية عبر إنستغرام "بقلب يعتصره الألم أشارككم نبأ انتهاء عام 2021 دون جدي خوان".

وذكرت مجموعة فيغر عبر إنستغرام: "بكل حزن وبعد صراع توفي فيغر عقب أزمة قلبية".

وقالت وسائل إعلام في البرازيل، حيث عاش هناك خلال العديد من السنوات، إنه فارق الحياة عن عمر 87 عاماً.

ومن أشهر صفقات اللاعبين الذين تفاوض فينغر من أجل انتقالاتهم إلى أندية أوروبية نجوم البرازيل سقراط ودونغا وروبينيو وروبرتو كارلوس.

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