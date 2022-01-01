الامارات | نجم شباب الأهلي على رادار أهلي جدة والفيصلي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم شباب الأهلي على رادار أهلي جدة والفيصلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل محترف شباب الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو، ضمن خيارات إدارة أهلي جدة السعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحددت إدارة الأهلي السعودي عدة خيارات أجنبية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد اقتراب الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح تسجيل الصفقات الجديدة في الميركاتو.

وأشارت صحيفة البلاد السعودية إلى أن إدارة الأهلي مهتمة بالتعاقد مع كارلوس إدواردو لاعب الهلال السابق، والذي لا يتبقى في عقده مع شباب أهلي دبي سوى ستة أشهر.

ويسعى الأهلي السعودي لتغيير اثنين من محترفيه الأجانب خلال فترة الميركاتو الشتوي، اذ تتجه نية الإدارة للاستغناء عن الجناح السنغالي الحسن نداو والظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز.

ويدخل الأهلي في منافسة قوية مع الفيصلي الذي يريد أيضاً كسب خدمات إدواردو خلال فترة الميركاتو الشتوي من أجل تدعيم صفوف العنابي استعداداً لخوض منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد رئيس الفيصلي فهد المدلج في تصريحات إعلامية، أنه بالفعل هناك مفاوضات جارية مع شباب الأهلي من أجل كسب خدمات إدواردو في الشتوية ولكن لم يتوصل الطرفان بعد إلى أي اتفاق بشأن الصفقة.

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