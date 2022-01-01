الامارات | لاعب الزمالك أشرف بن شرقي يقترب من النصر السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك أشرف بن شرقي يقترب من النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة الأهرام المصرية إن مسؤولي النصر السعودي فتحوا باب المفاوضات مع لاعب الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر أجرى اتصالات مباشرة مع أشرف بن شرقي، ووكيل أعماله لمعرفة موقفه وطلباته المالية مقابل الانتقال للفريق السعودي، وأن بن شرقي رحب بالانتقال إلى النصر، مطالبا مسؤوليه بالتفاوض مع إدارة الزمالك، لشراء الأشهر الستة المتبقية في عقده.

يذكر أن مفاوضات الزمالك مع بن شرقي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قد وصلت إلى طريق مسدود لرغبة اللاعب في عدم الاستمرار بسبب الأزمة المالية التي يمر بها حامل لقب الدوري المصري.

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