رونالدو: لست سعيدا بما حققناه مع مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب النجم كريستيانو رونالدو عن عدم رضاه عن المسار الحالي لناديه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى بعد قدوم المدرب الجديد رالف رانجيك.



ونشر البرتغالي الدولي على انستجرام بمناسبة العام الجديد صورة له ولعائلته، وكتب:" لست سعيدا بما حققناه مع مانشستر يونايتد، لا أحد منا سعيد أنا متأكد من هذا".

تجدر الإشارة إلى أن يونايتد يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، لكنه خاض مباريات أقل من تلك التي خاضتها الفرق الخمسة الأولى.

ولم يتعرض الشياطين الحمر للخسارة منذ تولي رانجيك مهام منصبه في مطلع ديسمبر الماضي وقد تمكنوا مع نهاية العام من الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك بعد إصابة الفريق بخيبة أمل جراء التعادل الإيجابي أمام نيوكاسل بهدف لكل فريق.

وقال رونالدو:" نعرف أن علينا أن نعمل بجدية أكثر وأن نلعب بشكل أفضل وأن نقدم أكثر مما نفعله حاليا".

كان رونالدو عاد في الصيف إلى يونايتد قادما من يوفنتوس، حيث كان لعب للنادي الإنجليزي في الفترة بين عامي 2003 و2009، ومنذ عودته، أحرز رونالدو ثمانية أهداف في 15 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

وكان رانجيك أشاد في الفترة الأخيرة برونالدو وبخط هجوم الفريق.