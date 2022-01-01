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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريقا آرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت، ضمن أبرز مباريات الجولة 21 من ، بينما يتواجه فريقا الأهلي والشباب ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

الدوري الإنجليزي:

16:30 آرسنال -- : -- مانشستر سيتي

19:00 واتفورد -- : -- توتنهام هوتسبير

21:30 كريستال بالاس -- : -- وست هام يونايتد

الدوري السعودي:

16:25 التعاون -- : -- ضمك

16:45 أبها -- : -- الرائد

18:40 الفتح -- : -- النصر

20:50 الأهلي -- : -- الشباب

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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