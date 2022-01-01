أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

يلتقي فريقا آرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت، ضمن أبرز مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، بينما يتواجه فريقا الأهلي والشباب ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

