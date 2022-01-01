شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وتريزيجيه يصلان القاهرة الاثنين للانضمام لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل نجما المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه القاهرة بعد غد الاثنين، للالتحاق بمعسكر الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بعد حجز الطيران للثنائي وهو الموعد الذى يأتى بعد انتهاء مباراتيهما مع فريقيهما، حيث يواجه ليفربول تشيلسي، بينما يلتقى أستون فيلا مع بريتفورد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأكد مسئولو المنتخب من سلامة محمد صلاح ، خاصة أن البروتوكول الموضوع من الاتحاد الدولي يُجبر الأندية على تبليغ المنتخبات بـأسماء اللاعبين المصابين، وهو الأمر الذى لم يحدث مع محمد صلاح. وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا ولم يكشف عن هويتهم، ليذهب البعض لأن محمد صلاح من ضمن المصابين، وهو الأمر الذي تأكد عدم صحته، وأدى المنتخب الوطنى تدريبه صباح أمس على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة فى ختام معسكره المفتوح، استعدادا للمشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون، والتى ستبدأ بالنسبة للمنتخب الوطنى يوم 11 يناير المقبل، بمواجهة نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التى تضم معهما غينيا بيساو والسودان.

كما انضم عمر مرموش، المحترف فى شتوتجارت الألماني، لمعسكر منتخب مصر المفتوح، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الكاميرون يناير المقبل، فيما يواصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريبات، كما أجرى المنتخب الوطنى مسحة طبية أيضًا ضمن سلسلة المسحات التى يجريها الفريق، واستهدفت المسحة كافة أعضاء المنتخب الذين سيدخلون المعسكر المغلق الأحد المقبل، وأعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن نتائج المسحة الطبية التى أجراها المنتخب اليوم الجمعة فى ثانى أيام تجمعه المفتوح جاءت كلها سلبية.