شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت يكشف تطورا جديدا ويعلن انتقال كهربا للدوري التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم موقع ترانسفير ماركت العالمى انتقال عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى لصفوف نادى هاتاي سبور التركي، رغم عدم إعلان القلعة الحمراء إتمام الصفقة بشكل نهائى حتى الآن.

وفاجأ الموقع العالمي، المُتخصص فى أرقام وانتقالات اللاعبين حول العالم، الجميع باقتراب انتقال كهربا للدوري التركي عبر بوابة هاتاي سبور.



كهربا

موسيمانى يوافق على رحيل كهربا

ومنح النادي الأهلي الضوء الأخضر لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل الرحيل خلال الفترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجاري.

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل كهربا فى يناير الجارى، حيث أعلن المدير الفني أن الفريق لا يحتاج خدمات كهربا، وقال المدير الفني للأهلي إنه لا يمانع رحيل كهربا لو تلقى عرضا رسميا ووافق عليه النادى.

هاتاى سبور التركى يطلب استعارة كهربا

وتلقى الأهلي عرضاً رسمية من نادي هاتاي سبور التركي لاستعارته خلال يناير الجاري لمدة ستة أشهر، وعرض النادى التركي 300 ألف دولار لكن الأهلي طلب 700 ألف دولار، ويتفاوض الطرفان حالياً لإنهاء الصفقة فى غضون الأيام المقبلة.

حصاد رحلة كهربا مع الاهلى

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة في كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دوري ممتاز.