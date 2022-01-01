شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى "ساحر الجبهة اليسرى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"36" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد شديد قناوى، قائد المصرى البورسعيدى الحالى ونجم الاهلى السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ "36" فهو من مواليد الأول من يناير لعام 1986، ويعد اللاعب أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، وصعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وقدم خلالها مباريات جيدة أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلي عام 2011.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلي، قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وقرر مع بداية الموسم إنهاء تجربته مع أسوان بعد هبوطه للقسم الثانى والانتقال لصفوف الإنتاج الحربى ليواصل الرحلة بإصرار وتحدٍ ثم غادر الانتاج بعد مسيرة رائعة عائداً لصفوف المصرى البورسعيدى بداية من الموسم الحالى بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلي 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق مع الفريق الأحمر فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأوليمبى والوطنى.

وحصد أحمد شديد قناوى العديد من الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلي والمصري وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي.

وحفر أحمد شديد قناوى اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى، هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 123 مباراة متتالية، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ورحل أحمد شديد قناوى عن الإنتاج الحربى ليعود للمصرى البورسعيدى الذى يتألق برفقته حالياً بالدوري المصرى وبطولة الكونفدرالية.