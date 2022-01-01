شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. كهربا يروى تفاصيل أزمته مع الشناوى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى، أن أسود يوم فى حياته عندما أهدر ركلة جزاء مع الزمالك حينما كان يلعب معه ضد الأهلى فى السوبر المحلى، موضحاً أن هذا الموقف كان واحداً من أسوأ المواقف التى واجهها فى حياته.

وقال كهربا، إنه لم يخن الزمالك يوماً على الإطلاق، بل يقدر ويحب جماهير نادى الزمالك مشدداً على أنها مازالت فى قلبه.

وكشف كهربا النقاب عن تفاصيل أزمته مع زميله بالفريق محمد الشناوى قائلاً، "أزمة الشناوى عبارة عن مشادة فى غرفة الملابس ولم تتطور إلى ما تم نشره على الإطلاق"، لافتاً إلى أن الحارس غضب لعدم إعجابه بأسلوبى معه فى الحديث.

وأوضح لاعب الأهلى أنه تقبّل عقوبة الأهلى وقتها ولم يعترض لأنه تصرف بشكل عفوى وكان خاطئا .