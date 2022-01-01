بعد قليل.. آرسنال ومانشستر ستي في الدوري الإنجليزي.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية مباشرة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي، التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 35 نقطة وله مباراة مؤجلة.

تشكيل آرسنال:

حراسة المرمى: رامسديل

الدفاع: تيرني - جابرييل - بن وايت - تومياسو

الوسط: تشاكا – بارتي - مارتينيلي - أوديجارد - ساكا

الهجوم: لاكازيت

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كانسيلو، روبن دياز، آيميريك لابورت، نايثان أكي

الوسط: رود ريجو، بيرنادردو سيلفا، دي بروين

الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، جابريل خيسوس

مقاعد البدلاء: