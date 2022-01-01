الانتقالات الشتوية.. إيفرتون يضم مهاجم دينامو كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت أنه أبرم صفقة التعاقد مع المدافع الأوكراني فيتالي ميكولينكو من دينامو كييف الأوكراني، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ووقع لاعب الظهير الأيسر ميكولينكو /22 عاما/، الذي خاض 21 مباراة دولية مع منتخب بلاده، عقدا لمدة أربعة أعوام تنتهي في يونيو 2026 .

وقال ميكولينكو في تصريحات للقناة التليفزيونية لنادي إيفرتون :"دائما ما كنت أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. كرة القدم الإنجليزية هي مهد اللعبة وأعتقد أنها ستناسب طريقتي في اللعب بشكل جيد."

وأضاف :"عمري 22 عاما لكنني لا أشعر بأنني لاعب شاب. لقد مررت بتجربة اللعب على المستوى الأوروبي، وأتمنى أن أواصل التطور كلاعب."

وتابع في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" :"متحمس إزاء فرصة اللعب أمام جماهيرنا في إيفرتون. شاهدت أخر مباريات في جوديسون بارك، وقد كانت مباريات مذهلة."

ويتمتع ميكولينكو، الذي يشكل سادس صفقة في إيفرتون تحت قيادة المدير الفني رافاييل بينيتيز، بخبرة أوروبية حيث شارك في دوري أبطال أوروبا كما وصل مع منتخب بلاده إلى دور الثمانية بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويتوقع أن يحل ميكولينكو، الذي يمكنه اللعب أيضا في قلب الدفاع، مكان لوكاس ديني الذي خرج من حسابات رافاييل بينيتيز في الأسابيع الأخيرة ويتردد أنه اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى برايتون أو تشيلسي.