الوجه الآخر لكوكا.. بين الرقم التاريخي والاقتداء بالظاهرة البرازيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يقف أحمد حسن "كوكا" نجم مصر وقونيا سبور التركي على أعتاب دخول نادي المئة كأول مهاجم مصر محترف يصل إلي هذا الرقم بعد تصدر قائمة مركزه بالنسبة للمحترفين المصريين في الخارج

ويتمتع كوكا بسيرة ذاتية رائعة على في أوروبا يتفوق بها على جميع أقرانه في نفس مركزه في المنتخب حيث يدخل ناشىء الأهلي السابق عامه العاشر في الإحتراف بالقارة العجوز بالتواجد مع قونيا سبور التركي بعد بدايته مع شباب ريو آفي البرتغالي موسم 2011-2012 عقب الرحيل من شباب ناديه الأم نحو البرتغال.

وسجل كوكا - 28 عام - مع 4 أندية مختلفة هي : ريو آفي وسبورتنج براجا البرتغالين وأولمبياكوس اليوناني وقونيا سبور التركي، 99 هدفاً منها 42 في الدوري البرتغالي حيث بات أكثر لاعب مصري يسجل في الدوري الذي شهد تواجد العديد من المحترفين المصريين .

محطة كوكا الأهم والأبرز كانت مع ريو آفي بعد تسجيله 32 هدفاً وصناعته 4 أهداف ليجذب العملاق البرتغالي بنفيكا ووقع معه عقداً عام 2015 ولكن بسبب عيب في القلب ولد به النجم المصري فشلت عملية الانتقال أثناء توقيع الكشف الطبي ليرحل كوكا إلي سبورتنج براجا بعد إجراءه جراحة بسيطة في القلب منعته أيضاً من الإنضمام إلي بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي.

رقم 99 كان حاضراً أيضاً في مشواره النجم المصري حيث ارتدى الرقم في نادي أولمبياكوس على غرار ما فعله الظاهرة البرازيلية رونالدو مع ميلان الذي كان أول من فعل هذا الأمر لوجود رقمه المفضل 9 مع فيليبو إنزاجي مهاجم الروسونيري.

واصل كوكا التألق مع سبورتنج براجا وسجل 25 هدف وصنع 15 هدف وفاز معه ببطولة الكأس موسم 2015-2016 لينتقل بعد تجربته البرتغالية على سبيل الإعارة إلي أولمبياكوس اليوناني ثم يبقى مع الفريق مع شراء عقده ليقدم في اليونان أفضل فتراته ويفوز مع الفريق ببطولتي دوري وبطولة كأس ويسجل معه 38 هدف ويصنع 7 في 95 مباراة وهو أفضل معدل له.

واصل كوكا تسجيله للأهداف في بطولة الدوري الأوروبي مع ناديه اليوناني والتي بدأها مع سبورتنج براجا حيث سجل 9 أهداف وصنع 2 في 39 مباراة خاضها ليصبح المصري الأكثر في التسجيل في البطولة الثانية في أوروبا على مستوى الأندية بعد رقمه بكونه اللاعب المصري الأكثر تسجيلاً في الدوري البرتغالي من بين 12 مصري لعبوا في البرتغالي يتصدرهم عبد الستارصبري نجم بنفيكا و محمود عبد الرازق شيكابالا الذي لعب لسبورتنج لشبونة ومجدي الذي احترف في بيرامار.

وانتقل هذا الموسم كوكا إلي قونيا سبور التركي في محطته الأوروبية الثلاثة بعد اليونان والبرتغال والرابعة على صعيد الأندية ليسجل 4 أهداف في النادي التركي، خلال 19 مباراة بمختلف المسابقات.

وعلى مدار 8 أعوام كان "كوكا" ضيفاً على قائمة منتخب مصر حيث ندر ظهوره بقميص الفراعنة بداية من استدعاء الأمريكي بوب برادلي لكوكا في غسطس 2013 ومشاركته رسمياً لأول مرة مع منتخب مصر في الرابع عشر من نفس الشهر ضد أوغندا ودياً، ليلعب 26 مباراة فقط سجل فيهم 5 أهداف طوال 8 سنوات.