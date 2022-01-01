شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف بطولة الجمهورية للريشة الطائرة مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد القاهرة بطولة الجمهورية لفرق العمومى للريشة الطائرة للموسم المحلى 2021 / 2022 خلال يومى 25 و 26 مارس المقبل.

كما يستضيف استاد القاهرة بطولة كأس اتحاد الريشة الطائرة لـ "البارا بادمينتون" يومى 3 و 4 يونيو المقبلين للموسم المحلى 2021 / 2022 ، كما يستضيف استاد القاهرة بطولة الجمهورية للعمومى للكبار للريشة الطائرة و بطولة الجمهورية تحت 19 سنة يومى 7 ، 8 يناير المقبلين و ذلك للموسم المحلى 2021 / 2022 .

من جانبه، كشف شهاب يحيى، عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، عن التقدم بطلب للاتحاد الدولى للعبة للحصول على موافقة تنظيم بطولة مصر الدولية فى شهر أكتوبر المقبل وإدراجها ضمن الأجندة الدولية.

وقال يحيى فى تصريح لـ"الخليج 365"، حصل اتحاد الريشة الطائرة على موافقة الاتحاد الأفريقى بإقامة البطولة وينتظر موافقة الاتحاد الدولى فقط لتوجيه الدعوة للدول المشاركة.