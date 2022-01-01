شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم يواجهون مصيرا غامضا بالأهلي في انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه عدد من لاعبي الأهلي مصيرا غامضا في البقاء بصفوف الفريق الأحمر أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب تحفظهم على فكرة عدم المشاركة مع الأهلي والاكتفاء بضيوف شرف في قائمة النسور، بعد خروجهم من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني.

وهناك أكثر من لاعب يخططون للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات والتي يجدوا صعوبة في الحصول عليها داخل الأهلي، في لاقتناع بيتسو موسيماني ببعض الأسماء الأخرى، ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين.

محمود كهربا

لا يزال موقف محمود كهربا من البقاء في الأهلي أو الرحيل غامضة في ظل خروج اللاعب بشكل دائم من حسابات موسيماني وعدم الاعتماد عليه منذ بداية الموسم الحالي.

محمد محمود

بدأ محمد محمود التفكير في الرحيل عن الأهلي في ظل صعوبة المشاركة مع الأهلي لقناعة موسيماني بأسماء أخرى وخروجه الدائم من حساباته الفنية، وكذلك رغبته في استعادة مستواه بعد ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.

محمود وحيد

اقترب محمود وحيد من الرحيل عن الأهلي إلى طلائع الجيش في يناي المقبل، لرغبته في المشاركة لوقت أطول، لاسيما وأنه لا يشارك مع موسيماني منذ بداية الموسم الحالي.

عمار حمدي

يترقب عمار حمدي موقفه من الحصول على فرصة المشاركة في الأهلي أو الرحيل لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه قبل تحديد مصيره النهائي من البقاء في القلعة الحمراء أو خوض تجربة جديدة خارج الجزيرةكما حدث في آخر موسمين.

رامي ربيعة

بات موقف رامي ربيعة من البقاء في الأهلي صعبا أيضا في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي لعدم قناعة موسيماني بإمكانياته، بخلاف تلقي اللاعب أكثر من عرض في الفترة الأخيرة أبرزها من المقاولون العرب والاتحاد السكندري.