شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح اليوم باب القيد الشتوى للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اليوم، السبت، باب القيد الشتوى للأندية لتدعيم قوائمها باللاعبين فى فترة القيد الثانية، وتحديدا فى الفترة من 1 يناير حتى 31 من نفس الشهر.

وقرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 30 لاعباً، بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادى.

فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول، ولاعبين اثنين للقسم الثانى ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطينى ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصرى فى مركز حراسة المرمى.

من ناحية أخرى، اعتمدت رابطة الأندية المحترفة نتيجة مباراة فاركو والمصرى بالدورى الممتاز، بفوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف سجله أحمد حمودى.