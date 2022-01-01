شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد مع قمصان برنامج الأهلي.. واتصالات مع متولي فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مع سامي قمصان المدرب العام برنامج فترة الإعداد للاعبين البدلاء بدءاً من الثلاثاء المقبل، والتي سيقودها المدرب العام فى ظل غياب المدير الفني الذى سافر إلى بلاده لقضاء إجازة قبل العودة إلى القاهرة فى الثامن من يناير الجارى.

ووضع موسيماني برنامج الإعداد للاعبين البدلاء بالأهلي من أجل تجهيزهم قبل المشاركة فى بطولة كأس الرابطة خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، من أجل رفع كفاءة اللاعبين الاحتياطيين الفنية والبدنية.

وفى سياق مختلف، تواصل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهي مع محمود متولي مدافع الفريق الأحمر الموجودة فى قطر حاليا لأداء برنامج تأهيلى فى مركز إسباير المتخصص في إصابات الملاعب بعد شكواه من تمزق فى العضلة الأمامية، لمعرفة حالته الطبية وتطور برنامجه العلاجى فى قطر قبل العودة للقاهرة.

ويحرص طبيب الأهلي على التواصل مع متولي على فترات من أجل التأكد من سيره على الطريق الصحيح بالبرنامج العلاجي، حتى يتعافى من الإصابة في أسرع وقت ممكن ويمكنه العودة للمشاركة في تدريبات الأهلي والجماعية، ومن ثم الحصول على فرصة المشاركة في المباريات بعدما ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة منذ الإصابة بقطر في الرباط الصليبي والغياب لأكثر من عام.