شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر تجديد تعاقد هانى عادل لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى غزل المحلة برئاسة على العباسى تجديد تعاقد هانى عادل، لاعب الفريق، لمدة موسمين، وذلك لدعم اللاعب عقب العودة من الإصابة التى لحقت به الموسم الماضى بقطع فى الرباط الصليبي.

ووقّع اللاعب هانى عادل على العقود الجديدة فى حضور كل من: عمر عبد الله عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، والمشرف على الفريق، وصابر عيد المدير الرياضى، خلال جلسة جمعتهم مساء أمس بأحد مطاعم القاهرة.

واستقر مسئولو نادى غزل المحلة على تولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب محمد عودة خلال المرحلة المقبلة، عقب الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقد في الساعات القليلة الماضية، ومن المقرر الإعلان عن تعيين عبد الحميد بسيونى خلال الساعات القليلة المقبلة والكشف عن الجهاز المعاون الذى تم الاستقرار عليه.