شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تتويجها بذهبية الأولمبياد.. فريال أشرف تودع 2021: من أجمل سنين عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت البطلة فريال أشرف، بطلة مصر فى الكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو، عام 2021، مؤكدا أنه كان من أجمل سنوات عمرها، قائلة: "دايما بحمد ربنا على كل حاجة عدت فيها، وفعلا كرم وفضل ربنا أكبر من أى شيء".

ونشرت فريال، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة من فرحتها بالتتويج بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو الصيف الماضى، صحبتها بتعليق: "اللهم لك الحمد، سنة مرت من أجمل سنين عمرى، دايما بحمد ربنا على كل حاجة عدت فيها، وفعلا كرم وفضل ربنا أكبر من أى شيء وانى ربنا بيراضيك فى الوقت اللى انت محتاجة".

وأضافت فريال: "اللحظة اللى فى الصورة ديه مر فيها كل حاجة فعليا، الوحش قبل الحلو بس بمجرد وصولك بتنسى أى حاجة حصلت، معاك مبتفتكرش غير انى ربنا واقف جمبك وبيعوضك فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، كل سنة وجميعكم بألف خير وربنا يرزقكم جميعا بفرحة زى دى".





من ناحية أخرى، تطير فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه إلى دبى يوم 7 يناير المقبل، لتسلم جائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، التي فازت بها خلال نوفمبر الماضى، كأفضل رياضى عربى.

وحققت فريال أشرف الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التى أقيمت فى العاصمة اليابانية، كأول فتاة في تاريخ الكاراتيه تحقق ميدالية ذهبية، وكثانى مصرية تحقق ذهبية في الدورات الأولمبية بعد غياب 17 عاما عن آخر ذهبية حققها كرم جابر بطل المصارعة.