ميدو وكوكا .. محمد هاني يدخل في المعركة المشتعلة بين نجم الزمالك السابق والمحترف أحمد حسن كوكا

الشارقة - اميمة ياسر - دعم محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميله أحمد حسن كوكا مهاجم فريق قونيا سبور.

ونشر محمد هاني صورة لأحمد حسن كوكا، عبر استورى صفحته الرسمية بانستجرام، وعلق قائلا: "Big player".

لاعب متواضع

ودخل أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، في خناقة إلكترونية مع أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر بعد وصفه أنه لاعب متواضع لا يصلح للمستوى الدولي.

وكتب ميدو ردا على تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى وكتب صاحب التغريدة: «في الحقيقة أحمد حسن كوكا عامل مسيرة احترافية مميزة جدًا.. النهاردة أحرز هدفه ال٩٩ في الملاعب الأوروبية وهو ثاني الهدافين من المصريين المحترفين في الخارج بعد محمد صلاح والثالث من حيث عدد البطولات بعد محمد النني وصلاح وأرقام تانية كثيرة مميزة.. كل التحية لمسيرته”.

ورد عليه ميدو قائلا: مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز ١٠٠٠ هدف.

ورد عليه كوكا قائلا :" مهاجم متواضع؟ اولا هو انت اصلا مين طلب رأيك؟ ثانيا انت مبطل كوره وانت عندك ٢٩ سنه و كل الناس عارفه ليه، ثالثا لو رقم الاهداف الي انا جايبه شايفه قليل ماجبتوش انت ليه، مع إن اللي بيلعب في نادي اكبر فرصه بتكون اكتر في التسجيل، رابعا حاولت تبقي مدرب و مبتكملش شهر في اي نادي".

وأضاف مهاجم قونيا سبور:" انا عارف ان اكبر غلط اني ارد عليك وانت فاضي و عندك برنامج تتكلم فيه كل يوم بس انا برده مش هيهدني كلامك و هفضل في طريقي ، مركز في مستقبلي و مش عايز حاجه من الناس بعد مبطل كوره و بعد لما اموت غير السيره الحلوه".

وتابع :" خامسا بتحاول تبقي اعلامي و تتكلم عن ده وده عشان تبقي تريند بأي شكل ، اي حاجه عايز تدخل فيها ، ده حتي صلاح في اول مشواره كنت بتتكلم عليه وحش ، الحقد عالي اوي عندك من زمان وانت بتتكلم وحش عني".