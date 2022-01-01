شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على بقاء محمد حمص فى جهاز براون بعد التغييرات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، على بقاء محمد حمص المدرب المساعد بفريق الكرة فى منصبه وعدم رحيله، رغم قرار تعيين أشرف خضر مديراً للكرة ومدرباً عاماً بالجهاز الفنى، ويرى مجلس الإسماعيلى أن الجهاز الفنى كان بحاجة لمدرب بخبرات أشرف خضر الذى يتواجد أيضاً عضواً باللجنة الفنية للنادى والتى يترأسها حمادة المصرى.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى تعيين أشرف خضر مدربًا عامًا للفريق الأول ، وذلك بعد ترحيب من المدير الفنى الأرجنتينى “خوان براون”.

وجاء تعيين خضر فى منصب المدرب العام نظرا لخبراته الفنية المتراكمة وقدراته على تسهيل مهمة المدير الفنى، بالإضافة إلى أنه سيقوم بمهام مدير الكرة بالتنسيق مع أشرف عبد الكريم المدير الإدارى للفريق الأول، بما يسهم فى تحسن نتائج الفريق نحو الأفضل.

ومن المعروف أن أشرف خضر يعد عضوا باللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى والمسئولة عن كل شىء فيما يخص الفريق الأول.