شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: اتحاد الكرة هو من طلب تأجيل مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن تأجيل مباريات الدوري من يوم 27 ديسمبر المنقضي كان بناء على طلب اتحاد الكرة؛ بسبب ارتباط المنتخب الأول بالاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أحمد دياب، في تصريحات لبرنامج حصاد الرياضة علي أون سبورت اف ام ويقدمه إسلام عزت، إن اتحاد الكرة طلب تأجيل مباريات الدوري، وهو ما وافقت عليه رابطة الأندية المحترفة؛ بسبب تجهيز المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وقررت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، تأجيل قرعة كأس الرابطة لتقام يوم الإثنين الموافق 3 يناير بدلا من الإثنين المقبل.

استقرت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم على إقامة بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة بعد يوم 9 يناير المقبل حتى 31 من نفس الشهر، على أن تقام الأدوار النهائية في شهر يونيو؛ بسبب ارتباط الأهلي بمونديال الأندية.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريًّا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى، ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.