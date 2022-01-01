شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الثامنة عشرة بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى الجولة الثامنة عشرة بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021/2022، حيث تشهد لقاءات بين كل من، هليوليدو مع ششت الأنعام و الترسانة مع الطيران واتحاد الشرطة مع سموحة.

كما تشهد نفس الجولة مباراة سبورتنج مع الزمالك وأكاديمية القليوبي مع الجزيرة وهليوبوليس مع المعتدى ومدينة نصر مع الزهور.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير المقبل موعدا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلا من يوم 10 فبراير، نظرا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلى أنه يقام على 3 مراحل.