شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الخماسي الحديث في 2021.. فضية تاريخية وفوز العريان بمنصب نائب الاتحاد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق اتحاد الخماسي الحديث العديد من النجاحات في عام 2021 والذي شهد استضافة مصر لعدد كبير من البطولات العالمية والقارية والنجاحات في عدد كبير من الألعاب، وكان في مقدمتها لعبة الخماسي الحديث، ونرصد خلال التقرير حصاد الخماسي الحديث في 2021 التي انقضت وكانت شاهدة على نجاحات كثيرة.

أحمد الجندي وأحمد أشرف يتأهلان لأولمبياد طوكيو أحمد الجندي وأحمد أشرف يتأهلان لأولمبياد طوكيو فاز أحمد الجندي لاعب منتخب الخماسي الحديث بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال في بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث، بعدما جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو. وجاء أحمد أشرف في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة في نهاية المنافسات ليتاهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمي. فيما توج بالميدالية الذهبية المجري أدم ماروسي بعدما جمع 1435 نقطة، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب اليكسندر ليفانوف لاعب الاتحاد الروسي برصيد نقاط 1426.

احمد الجندي يتوج بفضية تاريخية في اولمبياد طوكيو

حقق أحمد الجندي إنجازا تاريخيا بعدما توج بفضية الخماسي الحديث للرجال في أولمبياد طوكيو 2020، وجاء الجندي في المركز الثاني برصيد 1477 نقطة ليحقق أول ميدالية في تاريخ الخماسي الحديث لمصر والعرب وإفريقيا في دورات الألعاب الأولمبية.

بينما احتل أحمد حامد المركز 24 برصيد 1378 نقطة.

الرئيس السيسي يوقع لأحمد الجندي على قميص فضية أولمبياد طوكيو

حرص أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث والمتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020، على الحصول على توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تكريم الرئيس لأبطال مصر الأوليمبيين المتوجين بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32.

ووقع الرئيس السيسي للجندي على القميص البديل الذي شارك به في الألعاب الأولمبية التي أقيمت بالعاصمة اليابانية خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الماضي.

أحمد الجندي يتوج ببرونزية بطولة العالم للكبار أحمد الجندي يتوج ببرونزية بطولة العالم للكبار تُوج أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بينما توج المجري آدم ماروشش بالميدالية الذهبية، ولاعب التحاد الروسي ألكساندر ليفانوف في المركز الثاني والميدالية الفضية. ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإدارى ممدوح ويلسون ومدربو اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ثلاث ميداليات مصرية في بطولة العالم للناشئين والناشئات

حقق منتخب مصر 3 ميداليات في بطولة العالم للناشئين والناشئات التي أقيمت بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الماضي.

وحقق أحمد الجندي ذهبية فردي الناشئين حيث حصل أحمد الجندي على المركز الأول بمجموع نقاط 1432 نقطة ، بينما احتل ايجور جرومادسكي لاعب منتخب روسيا المركز الثاني بمجموع نقاط 1420، بينما حصد شابا بوم لاعب المنتخب المجري على المركز الثالث بمجموع نقاط 1414 نقطة.

فيما جاء مهند طارق لاعب المنتخب الوطني في المركز الثامن بمجموع نقاط 1375 ، فيما احتل نور الدين كريم المركز الثالث و العشرين بمجموع نقاط 1312 نقطة.

أحمد أشرف يتوج بفضية كأس العالم للخماسي الحديث في إنجاز كبير

توج اللاعب أحمد أشرف بالميدالية الفضية في منافسات كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والتي استضافتها مدينة بودابست بالمجر في الفترة من 23 إلي 28 مارس الماضي.

وحقق اللاعب المركز الثاني بمجموع نقاط 1478 وبفارق الفوتو فينيش عن اللاتفي صاحب المركز الأول.

واستطاع اللاعب أحمد الجندي إنهاء المنافسات في المركز الرابع بمجموع نقاط 1458، بينما أنهى إسلام حامد المنافسات في المركز السابع بمجموع نقاط 1451، فيما احتل علي الدين سويلم المركز ال 27

وخاضت مصر نهائي فردي السيدات بلاعبتين هما سلمى أيمن والتي جاءت في المركز التاسع باجمالي 1341 نقطة، وأميرة قنديل التي جاءت في المركز الحادي عشر باجمالي 1326 نقطة.

شريف العريان يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث شريف العريان يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

فاز شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في الانتخابات التي أقيمت اليوم في كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عبر الإنترنت والمقام خلال الفترة من 27 حتى 28 من الشهر الجاري. واستطاع العريان الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بعد حصوله على 53 صوتا بنسبة 67.09% من إجمالي الأصوات. وقد تم انتخاب خمسة مرشحين لهذا المنصب وهم: خوان أنطونيو الاسباني بإجمالي 72 صوتا، جول بوظو الفرنسي بإجمالي 70 صوتا، فياتشيسلاف أمينوف الروسي بإجمالي 52 صوتا، وجون مانزو المكسيكي بإجمالي 50 صوتا، بالإضافة إلى شريف العريان.

عمومية اتحاد الخماسي الحديث تعتمد فوز قائمة شريف العريان بالتزكية

أقيمت انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للخماسي الحديث للدورة الانتخابية 2021-2024، وقد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور جميع مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وهم 7 هيئات: نادي طلائع الجيش الرياضي، نادي الشمس الرياضي، نادي البنك الأهلى الرياضي، نادى سبورتنج كاسل الرياضي بالغربية، نادي الجزيرة الرياضي، نادي مدينة نصر للطرق والكباري، نادى المؤسسة العسكرية بالهايكستب.

وتم اعتماد فوز المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد الحالي ونائب رئيس الاتحاد الدولي برئاسة الاتحاد، حيث لم يتقدم أي منافسين، وهو الأمر نفسه بالنسبة لباقي المناصب والأعضاء، حيث ترشح العدد المطلوب فقط ليفوز كل المرشحين من الفوز بالانتخابات بالتزكية.