إسبانيول يقلب الطاولة على فالنسيا في عقر داره



قلب إسبانيول تأخره بهدف أمام مضيفه فالنسيا إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".



وتقدم "خفافيش" فالنسيا بهدف سجله الباراغوياني عمر الديريتي في الدقيقة الـ51، قبل أن ينتفض إسبانيول في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ويسجل هدفين متتاليين عن طريق راؤول دي توماس من ركلة جزاء وخافيير بوادو في الدقيقتين 83 و88 على الترتيب.



وأنهى فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ82 بعد طرد لاعبه هوغو دورور الذي تسبب في ركلة جزاء إسبانيول.





وبهذا الفوز، رفع إسبانيول رصيده إلى 26 نقطة وصعد إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 28 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "الليغا".

