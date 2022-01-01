شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يحتفل بخطوبته في رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والمعار إلى ألتاي سبور التركي، إجازة نهاية العام في الاحتفال بخطوبته على علياء الزنوكي وسط أجواء عائلية بحضور أسرة العروسين فقط.

وحرص أحمد ياسر ريان على الاحتفال بخطوبته في عيد رأس السنة الميلادية مستغلا تواجده بمصر؛ بسبب إجازات أعياد الكريسماس.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر أحمد ريان من القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

ويقدم أحمد ريان عروضا طيبة في الدوري التركي هذا الموسم، وسجل العديد من الأهداف مع فريقه في مشواره بالدوري والكأس في تركيا.