شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة فرصة عبد القادر لاستمرار تألقه واقتحام التشكيل الأساسي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، استغلال مشاركته رفقة فريقه في بطولة كأس الرابطة في تقديم مستويات قوية على هامش توقف الدوري المصري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، من أجل مواصلة تألقه وحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر.

وظهر أحمد عبد القادر بمستوى جيد مع الأهلي خلال مشاركته في مباراتي الرجاء المغربي بكأس السوبر الإفريقي وفيوتشر بالدوري، ونال استحسان الجماهير الحمراء والخبراء، وبات هناك مطالبة بمشاركته بشكل أساسي، بفضل قدراته المهارية العالية وثقته الكبيرة في نفسه.

ويحاول عبد القادر استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بفضل تألقه في الفترة الأخيرة في البناء عليها لنيل ثقة الجهاز الفني الكاملة ودخول تشكيل الأهلي الأساسي، بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بدءا من المشاركة في كأس العالم للأندية أو دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا قل العودة لمنافسات الدوري.

ولا يشارك عبد القادر بشكل أساسي مع الأهلي منذ الانضمام لصفوفه في بداية الموسم الحالي بعد انتهاء إعارته إلى سموحة، في الوقت الذي يقدم فيه اللاعب مستويات جيدة عند مشاركته في أي مباراة ويضع لمسة طيبة تنال استحسان الجماهير الحمراء التي تتوسم خيرا في اللاعب الصاعد بقوة في الملاعب المصرية.