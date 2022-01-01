7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 31 / 12 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 12 / 2021 فى مقدمتها، اتحاد الكرة يفتح غدا باب القيد الشتوى للأندية وحتى 31 يناير.

اتحاد الكرة يفتح غدا باب القيد الشتوى للأندية وحتى 31 يناير

تفتح غدا السبت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة باب القيد الشتوي للأندية لتدعيم قوائمها باللاعبين فى فترة القيد الثانية، وتحديدا فى الفترة من 1 يناير حتى 31 من نفس الشهر.

سلبية المسحة الثانية للاعبى المنتخب قبل المشاركة فى أمم أفريقيا

أعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن نتائج المسحة الطبية التى أجراها المنتخب اليوم الجمعة فى ثاني أيام تجمعه المفتوح جاءت كلها سلبية.

شاهد مران منتخب مصر باستاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

أدى المنتخب الوطنى تدريبه صباح اليوم على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة فى ختام معسكره المفتوح استعدادا للمشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون، والتى ستبدأ بالنسبة للمنتخب الوطنى يوم 11 يناير المقبل بمواجهة نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التى تضم معهما غينيا بيساو والسودان.

رمضان صبحي: أسعى بإصرار وعزيمة لإثبات أحقيتى بارتداء تيشرت منتخب مصر

أعرب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، عن سعادته بالعودة مجددا لصفوف المنتخب الوطني وقبل بطولة كبيرة يتابعها العالم لأهميتها وقوتها. وقال رمضان صبحي، إنه أكثر إصرارا وعزما على إثبات أحقيته فى ارتداء شعار بلاده من خلال التفوق على نفسه وبذل كل ما في وسعه لاستثمار هذه الفرصة والمساهمة مع زملائه فى تحقيق إنجاز يحسب للكرة المصرية ولهذا الجيل من اللاعبين.

تحذيرات للاعبى الزمالك من التجمعات ومسحة طبية فور انتهاء الإجازة