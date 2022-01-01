شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يضع الأهلي في مأزق بعد فسخ عقده مع مالاتيا واتجاه لإعارته محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي والمعار إلى صفوف مالاتيا سبور التركي، مسئولي القلعة الحمراء في مأزق؛ بسبب مصير اللاعب في الفترة القادمة، بعدما قام المهاجم الكونغولي بفسخ عقد إعارته إلى مالاتيا سبور منذ أيام؛ بسبب تأخر النادي عن دفع مستحقاته المالية منذ الانضمام إليه قبل 4 شهور.

ويبحث مسئولو الأهلي مصير والتر بواليا في ظل صعوبة عودته لصفوف الفريق الأحمر لاكتمال قائمة الفريق الأحمر بوجود الخماسي بدر بانون وعلي معلول واليود يانج وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وعدم رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني في عودة بواليا في الوقت الحالي.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية للحصول على خدمات بواليا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي سواء خارجية أو محلية، في ظل عدم استعداد اللاعب للموافقة على العرض المقدم من سيمبا التنزاني للانضمام إلى صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي إعارة بواليا لأحد الأندية المحلية الراغبة في الحصول على خدماته، أبرزها ناديه السابق الجونة، الذي لا يمانع في ضم اللاعب؛ لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري.