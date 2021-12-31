شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للدوري.. إيسترن كومباني يستأنف تدريباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني الرياضي تدريباته اليوم، تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 6 أيام، عقب الانتهاء من مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فني وبدني ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.