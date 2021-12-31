شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات نجوم الأهلي في 2021.. شريف الهداف وأفشة مستر أسيست وديانج الأكثر مشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة ويلملم عام 2021 أوراقه بعدما شهد إنجازات فردية لعدد من نجوم الأهلي عبر مشاركاتهم مع المارد الأحمر فى البطولات المختلفة، حيث يعد محمد شريف، مهاجم الفريق، هو هداف هذا العام برصيد 29 هدفا، فيما يعد محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق، هو "مستر أسيست" هذا الموسم للمارد الأحمر برصيد 18 أسيست.

فيما تساوى الثنائى محمد مجدى أفشة والمالى أليو ديانج فى قائمة أكثر لاعبى الأهلي مشاركة فى المباريات بعام 2021 برصيد 57 مباراة لكل منهما، فيما حقق محمد الشناوى، حارس مرمى المارد الأحمر، 22 كلين شيت فى هذا العام.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق عدة إنجازات على مدار العام 2021، سواء على المستوى الدولي أو الإفريقي، وحقق إنجازات كبيرة خلال مشاركته في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي، فيما خرج خالي الوفاض من البطولات المحلية في العام الحالي، رغم أنه حقق الثنائية "دوري وكأس" في الموسم قبل الماضي.

وافتتح الأهلي إنجازات عام 2021 بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية في شهر فبراير الماضي، بعدما شارك في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، ليكرر الإنجاز الذي حققه عام 2006 في حصد المركز الثالث بكأس العالم، بعد الفوز على الدحيل القطري في ثمن النهائي ثم الخسارة من بايرن ميونيخ في نصف النهائي، قبل أن يهزم بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والعودة من قطر ببرونزية كأس العالم للأندية.

واستمرت إنجازات الأهلي"بطل دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه" على المستوى القاري بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي في مايو الماضي عقب الفوز على نهضة بركان المغربي "بطل الكونفدرالية" بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بقطر، وسجل ثنائية الأهلي محمد شريف وصلاح محسن.

واستمرت نجاحات الأهلي القارية بعد حفاظه على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه في شهر يوليو الماضي، عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية، وهي البطولة التي أهلته للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

كما استطاع الأهلي التتويج بلقب السوبر الافريقى للمرة الثامنة فى تاريخه والثانية على التوالى بالفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

فيما أخفق الأهلي في الحفاظ على لقب الدوري المصري في شهر أغسطس الماضي بعدما حل في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك الذي توج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه، بفضل النتائج السيئة للفريق الأحمر في الجولات الأخيرة من عمر الدوري، بعدما تأثر بالسلب من ضغط المباريات بسبب المشاركة في عدد كبير من البطولات.

وبعد شهر من ضياع لقب درع الدوري الـ43 أخفق الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري، بعد الخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدت مستوى متواضعا من الفريق الأحمر، وكانت بداية التصحيح مسار الفريق الأحمر الذي نجح في تحقيق بداية قوية بالموسم الجديد من عمر الدوري، ونجح في حصد انتصارات متتالية من عمر المسابقة قبل أن يتعادل مع فيوتشر قبل توقف الدوري.