شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات تنس طاولة الأهلي يفزن بالدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لتنس الطاولة «سيدات» بالنادي الأهلي الفوز بالدورة المجمعة الثانية ضمن منافسات بطولة الدوري، التي أقيمت على صالة النادي الأوليمبي بالإسكندرية، واختتمت فعالياتها اليوم الجمعة.

وأقيمت منافسات الدور الثاني من دوري المرتبط لتنس الطاولة بنظام الدورة المجمعة، وشارك الفريق الأول لتنس الطاولة «سيدات» بالنادي الأهلي في منافساتها، بالإضافة إلى فرق تحت 15 و13 «ناشئات».

وحقق فريق السيدات الفوز على الإعلاميين بنتيجة 3-0، ثم الفوز على الأوليمبي بنتيجة 3-1، ثم الفوز على الزهور بنتيجة 3-0.

وشارك من صفوف فريق سيدات الأهلي، خلال المباريات كل من نادين الدولتلي، وفريدة عبد الناصر، وسارة ياسر، وهنا جودة.

أما فريق المرتبط بالنادي الأهلي، فقد حقق الفوز في المواجهات الثلاث التي خاضها أمام الإعلاميين والزهور والأوليمبي بنتيجة واحدة 3-0.

وشارك من فريق المرتبط: فريدة هاني، وفريدة حسين، وحبيبة البسومي، وهنا جودة.

وكان الأهلي قد توج بطلًا للدورة المجمعة الأولى، التي أقيمت على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر.

‏‎ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وبسنت عثمان مدربة فريق تحت 15 عامًا، وعبد السلام مطاوع مدربًا لفريق تحت 13 عامًا، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.