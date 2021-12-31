شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 12 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 12 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: سلبية المسحة الثانية للاعبى المنتخب قبل المشاركة فى أمم أفريقيا. سلبية المسحة الثانية للاعبى المنتخب قبل المشاركة فى أمم أفريقيا شاهد مران منتخب مصر باستاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا رمضان صبحي: أسعى بإصرار وعزيمة لإثبات أحقيتى بارتداء تيشرت منتخب مصر السولية يواصل جلساته العلاجية ويؤكد تمسكه باللحاق بالأمم الأفريقية إجراءات احترازية مشددة للمنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون" اتحاد الكرة يفتح غدا باب القيد الشتوى للأندية وحتى 31 يناير تحذيرات للاعبى الزمالك من التجمعات ومسحة طبية فور انتهاء الإجازة عبد الحميد بسيونى يتولى تدريب غزل المحلة خلفا لـ محمد عودة وزارة الرياضة تشيد بالشفافية والحيادية فى انتخابات مجالس إدارات 55 اتحادا و600 نادٍ