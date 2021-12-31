صلاح في القمة وفتحي الثاني.. ترتيب أفضل 10 هدافين مصريين في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

مع نهاية عام 2021، نستطيع أن ننظر إلى أفضل هداف مصري على مستوى العالم خلال العام بأكمله، وهي القائمة التي تصدرها بالطبع اللاعب محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

وتفوق محمد صلاح على المصريين بالكامل في مختلف الدوريات، من خلال سجله التهديفي مع نادي ليفربول في 2021.

أما المركز الثاني فقد ذهب إلى مصطفى فتحي الذي أحرز 21 هدفا مع سموحة والزمالك خلال العام بالكامل، من أصل 35 مباراة لعبها.

وأتى محمد شريف لاعب الأهلي في المركز الثاني بتسجيل 20 هدف خلال العام، مع الأهلي في بطولة الدوري، من 33 مشاركة مع الفريق.

وسجل أحمد ياسر الريان لاعب سيراميكا كليوباترا، وألتاي سبور التركي خلال عام 2021، مجموع 18 هدفا مع الفريقين في 38 مباراة.

أما صحاب المركز الخامس بين المصريين، فهو عمر السعيد الذي أحرز 14 هدفا في الدوري مع الجونة والزمالك خلال العام بعد المشاركة في 28 مباراة.

قائمة أفضل 10 هدافين مصريين في الدوريات:

1- محمد صلاح - 24 هدفا

2- مصطفى فتحي - 21 هدفا

3- محمد شريف - 20 هدفا

4- أحمد ياسر ريان - 18 هدفا

5- عمر السعيد - 14 هدفا

6- أحمد سيد "زيزو" - 14 هدفا

7- إبراهيم عادل - 13 هدفا

8- مصطفى محمد - 13 هدفا

9- كريم "بامبو" - 12 هدفا

10- باسم مرسي - 12 هداف