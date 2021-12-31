صلاح لاعب العام في بريميرليج باستفتاء "بي بي سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن فوز محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر بجائزة لاعب عام 2021 في الدوري الإنجليزي باستفتاء المتابعين.

استطاع محمد صلاح أن يتألق مع ليفربول في الموسم الحالي على الأخص حيث أحرز فيما مضى من مباريات 15 هدفا، وصنع 9 أهداف.

بينما جاء في المركز الثاني هداف لبريميرليج في الموسم الماضي مسجلًا 22 هدفا.

وحصل محمد صلاح على 60% من الأصوات، وجاء بعدها ديكلان رايس لاعب وست هام بنسبة 7% من الأصوات، ثم روبن دياز لاعب مانشستر سيتي بـ6%.

وطلبت هيئة الإذاعة البريطانية من المتابعين التصويت لاختيار أفضل لاعب في نهاية عام 2021، بعدما تم اختيار قائمة من عدد من الصحافيين في الإذاعة.