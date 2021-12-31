شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي في يناير بعد جلسة موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق عمار حمدي، لاعب الأهلي، ملف الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات في ظل مشاركته الضئيلة مع الأهلي في الموسم الحالي.

وجاءت الجلسة التي عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي مع عمار حمدي، وأكد له خلالها أنه يثق في قدراته ويرغب في بقائه ومنحه فرصة كبيرة للمشاركة في المباريات القادمة، لتثلج صدر اللاعب الشاب وتدفعه للتراجع عن قرار الرحيل في يناير المقبل.

وكان هناك أكثر من ناد مهتم بالتعاقد مع عمار حمدي على سبيل الإعارة مثل إنبي والاتحاد السكندري وفاركو وسموحة، ولكن تمسك الأهلي باللاعب، كان سببا في رفض مناقشة كل العروض المقدمة له.

وأغلق عمار حمدي ملف الرحيل عن الأهلي في يناير متمسكا باستكمال الموسم داخل القلعة الحمراء وانتظار وفاء موسيماني بالوعد معه.