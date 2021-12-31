شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فرج مرشح لتدريب حراس مرمى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتراب إبراهيم فرج مدرب حراس المرمى من التواجد فى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى خلال المرحلة المقبلة. ويعد إبراهيم فرج من أبرز حراس مرمى غزل المحلة فى العقد الأخير حيث يتواجد حاليا فى مصر عقب العودة من أمريكا فى إجازة، ويأتى هذا القرار عقب اعتذار سعفان الصغير عن تولى المهمة.

واستقر مسئولو نادى غزل المحلة على تولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب محمد عودة خلال المرحلة المقبلة عقب الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقد في الساعات القليلة الماضية.

ومن المقرر الإعلان عن تعيين عبد الحميد بسيونى خلال الساعات القليلة المقبلة والكشف عن الجهاز المعاون الذى تم الاستقرار عليه.