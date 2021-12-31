شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشيد بالشفافية والحيادية فى انتخابات مجالس إدارات 55 اتحادا و600 نادٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت وزارة الشباب والرياضة - في بيان لها - بالأجواء العامة التى تسود المنظومة الرياضية الفترة الراهنة، والتي تشهد انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية والاتحادات الرياضية فى جميع محافظات الجمهورية، وحرص أعضاء الجمعية العمومية علي التواجد أيام الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، واختيار من يمثلهم فى إدارة النادى خلال المرحلة المقبلة.

وانتهت انتخابات مجالس إدارات 55 هيئة رياضية "اتحاد رياضي أوليمبي وغير أوليمبي"، وكذا انتهاء الانتخابات داخل 600 نادي رياضي علي مستوي الجمهورية من إجمالي عدد 650 نادي في ظل قانون الرياضة 71 لسنة 2017 .

وثمنت الوزارة على سيادة الشفافية والحيادية في انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي أوشكت علي الانتهاء، والأندية الرياضية الجماهيرية التي أجريت مؤخراً ومنها انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي، لإفراز مجالس إدارة مُنتخبة قادرةً على مواكبة النهضة والطفرة الرياضية الكبرى التي تشهدها البلاد.

ونوهت وزارة الرياضة إلى انتظار الجميع انتخابات نادي الزمالك للألعاب الرياضية الفترة المقبلة والمقرر أن تشهد منافسة قوية بين المرشحين وإقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي لاختيار مجلس إدارة في جو يسوده الديمقراطية لاختيار مجلس ادارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025.

وفي هذا السياق، وجهت وزارة الشباب والرياضة الشكر والتقدير لجميع اللجان التي تم تكليفها لإدارة شئون النادي الفترة الماضية، وكان أخرها اللجنة التي ترأسها الكابتن حسين لبيب، وبذلها قصارى جهدها في خدمة النادي وتلبية مطالب الفرق الرياضية للحفاظ علي كيان نادي الزمالك، واستقراره خلال الظروف التي مر بها، وصولاً إلي صدور قرار الوزارة بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة المستشار مرتضي منصور لإدارة القلعة البيضاء تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وفي إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري.