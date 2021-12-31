شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات للاعبى الزمالك من التجمعات ومسحة طبية فور انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لاعبى الفريق من التجمعات فى الأماكن المغلقة خوفًا من التعرض للإصابة بفيرس كورونا، خلال فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر الجهاز الطبى للزمالك خضوع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا فور انتهاء مدة الراحلة السلبية.

وكان الزمالك ِحصل على راحة حتى يوم 5 يناير المقبل على أن يستأنف الفريق تدريباته في السادس من يناير، بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها فى يناير المقبل.