شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين فى اليوم الأول لتلقى أوراق انتخابات نادى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اليوم الأول من باب التقدم لانتخابات نادى الاتحاد السكندرى التي ستُجرى خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها الجمعة الموافق 25-2-2022 بمقر النادي لاختيار مجلس إدارة جديد.

ومن المقرر أن يتكون المجلس الجديد من (رئيس – نائب رئيس – خمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة و ثلاثون عاما – عضوين من الشباب يقل عمر كل منهم عن خمس و ثلاثون عاما يوم فتح باب الترشيح ، و ذلك للدور الانتخابية 2021-2025 ، وشهد اليوم الأول تقدم " 7 " مرشحين وذلك على النحو التالى : -

وفتح اليوم، الجمعة، باب الترشح لانتخابات نادى الاتحاد السكندرى ويستمر لمدة أسبوع على أن تعقد الجمعية العمومية فى الخامس والعشرين من فبراير القادم لاختيار مجلس جديد يقود النادى لمدة 4 سنوات قادمة.

ويخوض محمد مصيلحى، رئيس النادى الحالي، انتخابات نادى الاتحاد السكندري، بنظام القائمة المغلقة، حيث تضم قائمة محمد مصيلحى كلا من: أحمد عبد المجيد نائبًا، إلى جانب 5 أعضاء فوق السن، حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.

ويحتل فريق الكرة بالاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول الدورى برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.