شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد برنامج الأهلي استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برنامج الفريق ضمن التحضير لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة التى ستقام خلال فترة توقف الدورى المصرى، لظروف إقامة كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل بالكاميرون، قبل سفره أمس إلى بلاده لقضاء فترة الراحة قبل استئناف التدريبات الجماعية.

وعقد الجهاز الفني للأهلي خلال الساعات الماضية اجتماعا عبر خاصية الفيديو "زووم" لمناقشة برنامج التحضير للمشاركة فى بطولة كأس الرابطة، لاسيما بعدما استقر على تعديل موعد استئناف التدريبات الجماعية ليعود اللاعبون البدلاء لاستئناف التدريبات بدءا من الثلاثاء المقبل، على أن يعود اللاعبون الأساسيون للتدريبات الجماعية بدءا من يوم 9 يناير المقبل.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على إجراء تعديلات على موعد استئناف التدريبات الجماعية من أجل التحضير الجيد للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، والتي ستقام خلال فترة توقف الدوري المصري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في يناير المقبل.

ويخطط موسيماني ومعاونوه لتقديم موعد العودة لاستئناف التدريبات الجماعية لمجموعة من اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة الماضية، مع منح راحة أطول للاعبين الأساسيين الذين كانوا يشاركون بشكل أكبر مع الأهلي الفترة الماضية، بحيث يعودوا بعدها بأيام.

ويرغب موسيماني فى تجهيز اللاعبين البعيدين عن المشاركة في الفترة الماضية مثل رامي ربيعة وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد محمود ومحمود كهربا وطاهر طاهر ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هاني وعمار حمدي وحسام حسن ولويس ميكيسوني والناشئين أحمد نبيل كوكا وزياد طارق وصالح نصر ومحمد خري ومحمد نصير ومحمد المغربي وعبد الرحمن مانو.

ومنح موسيماني لاعبي الأهلي راحة لمدة 12 يوما عقب انتهاء مباراته ضد فيوتشر والمؤجلة من الجولة السابعة في الدوري، وهي المدة التي ينوي تقليصها من أجل التحضير الجيد للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، لاسيما وأن هناك عدد كبير من اللاعبين بعيدين عن المشاركة ويحتاجون لتجهيزهم فنيا وبدنيا بشكل قوي.