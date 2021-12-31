شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2006 يهزم الأهلى بثلاثية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادى الزمالك مواليد 2006 على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك فى لقاء اليوم كل من: عمر خضر وعبدالرحمن كمال "مُرجن" والسيد أسامة.

وشهد اللقاء أداء قويا ومتميزا من فريق الزمالك وخاصة فى الشوط الثاني، واستطاع الفريق العودة فى النتيجة والفوز بثلاثية.

وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الكرة وحسين عبد اللطيف نائب رئيس القطاعات وعصام مرعي مدير قطاع الناشئين وتامر عبد الحميد نائب مدير القطاع، على تهنئة اللاعبين عقب اللقاء وطالبوهم بمواصلة التركيز والفوز في المواجهات القادمة.

وتقرر صرف مكافأة للاعبين بعد الفوز والأداء الرائع في لقاء اليوم، ويتكون الجهاز الفني لفريق 2006 من محمد عمر النور مدربا، عصام هلال مدربا مساعدا، محمد عبد الجواد مدربا لحراس المرمى، خالد عمران إداريا، ماهر محمد على أخصائي علاج طبيعي، يوسف سيد رمضان مهمات.