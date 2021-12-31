"سخرية وانتقاد".. تفاصيل حرب "تويتر" بين ميدو وكوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشعل هدف أحمد حسن كوكا، نجم قونيا سبور ومهاجم منتخب مصر السابق، حربا كلامية مع قرينه أحمد حسام "ميدو"، نجم المنتخب المعتزل ومدرب الزمالك الأسبق، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقاد كوكا مساء أمس الخميس فريقه قونيا سبور إلي الصعود لدور ثمن النهائي من بطولة كأس تركيا بتسجيله هدف في شباك أومرانيسبور، في المباراة التي انتهت لصالح فريق المهاجم المصري بنتيجة 2-0، ليكون وصل إلى هدفه الـ99 في مشواره الاحترافي، والرابع له هذا الموسم خلال 19 مباراة بمختلف المسابقات.

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردًا على إشادة أحد متابعيه بإنجاز كوكا: "مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز 1000 هدف".



وردَّ كوكا وسخر من ميدو قائلا: "مهاجم متواضع؟ أولا هو أنت أصلا مين طلب رأيك؟ ثانيا أنت مبطل كورة وأنت عندك 29 سنة وكل الناس عارفة ليه، ثالثا لو رقم الأهداف اللي أنا جايبه شايفه قليل ماجبتوش أنت ليه؟ مع أن اللي بيلعب في نادي أكبر فرصه بتكون أكتر في التسجيل".

وأضاف كوكا: "رابعا حاولت تبقي مدرب ومبتكملش شهر في أي ناد، خامسا بتحاول تبقي إعلامي وتتكلم عن ده وده عشان تبقي تريند بأي شكل، أي حاجة عايز تدخل فيها، ده حتى صلاح في أول مشواره كنت بتتكلم عليه وحش، الحقد عالي أوي عندك من زمان وأنت بتتكلم وحش عني".

وأتم كوكا قائلا: "أنا عارف أن أكبر غلط اني أرد عليك وأنت فاضي وعندك برنامج تتكلم فيه كل يوم، بس أنا برده مش هيهدني كلامك وهفضل في طريقي، مركز في مستقبلي ومش عايز حاجه من الناس بعد مبطل كوره وبعد لما أموت غير السيرة الحلوة".

وعاد ميدو ليرد على تغريدات كوكا قائلا: "عمري ما رحت المنتخب علشان مناسب حد مهم، أنت عارف كويس أنت كنت بتروح المنتخب ليه، رد في الملعب حاول تروح المنتخب، أنت لاعب تعبان وكل مؤهلاتك نسبك، وأنت عارف كويس".

وسب ميدو كوكا ثم قال: "عمري ما لعبت في دوري الألاضيش اللي أنت بتلعب فيه، مصر كلها بتقول إنك لعيب على ما تفرج مش أنا بس، وتاني أنت عارف كويس أنت كنت بتروح المنتخب ليه".

وأنهى ميدو: "سيرتك حلوة أزاي وأنت ما بتعرفش تلعب، مافيش حد هيجيب سيرتك لا بالحلو ولا بالوحش".