استقبال رسمي وشعبي لمنتخب اليمن للناشئين في مطار عدن الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين المتوج ببطولة كأس غرب أسيا لكرة القدم في نسختها الثامنة، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المؤقتة عدن الدولي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة.



وكان في استقبال بعثة المنتخب، لدى وصولها مطار عدن، كل من نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب وجموع المستقبلين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما ستقيم وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بعدن، يوم غد السبت، حفلا تكريميا رسميا وشعبيا كبيرا في ملعب الشهيد الحبيشي في عدن، احتفاءً بالانتصار الكبير الذي حققه نجوم منتخبنا الوطني للناشئين.



ومساء الخميس، أقام الاتحاد اليمني العام لكرة القادم، حفل تكريم للبعثة في سفارة اليمن لدى القاهرة، بحضور رئيس مجلس الشورى، الدكتور، أحمد بن دغر، أكد رئيس مجلس النواب، الشيخ، سلطان البركاني.



وقال رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي، إن انجاز المنتخب الوطني للناشئين ببطولة كأس غرب آسيا، لم يكن وليد اللحظة، وإنما ثمرة لجهود كبيرة بذلها الاتحاد ومعه كل المخلصين، والجهاز الفني والإداري للمنتخب .



ولفت إلى أن انجاز منتخب الناشئين دليل على أنه لا مستحيل مع الجد والمثابرة، حيث قدر بقدر تحدي الأبطال الذين قهروا المستحيل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فانتزعوا البسمة من الواقع المجدب الذي انتجته الحرب.



وأكد العيسي، سعي الاتحاد لاستمرار المشاركات الخارجية للتواصل نوافذ الفرح، وتوحيد القلوب وانعاش الآمال بغد مشرق بالأمن والأمان والاستقرار والبناء.



وأشار إلى أن الاتحاد هو الكيان الوطني الذي حافظ على تماسكه ووحدته، وتواجدت في مختلف المحافظات، ونجاح الاتحاد في مقاومة العواصف والحروب، ورفعه اسم اليمن في كل مكان وتحت كل سقف.



من جانبه دعا رئيس مجلس النواب، الحكومة وكل رجال الأعمال والمؤسسات التجارية المداومة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا المنتخب خاصة والفعاليات الرياضية اليمنية بشكل عام.

