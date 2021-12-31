بدأت بـ’’مهاجم متواضع‘‘ وانتهت بـ’’الحقد عالي عندك‘‘.. اشتباك لفظي بين ميدو وكوكا على تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب: ضياء السقا

نشبت مشادة كلامية بين مدرب الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، وأحمد حسن كوكا، المُحترف في صفوف كونيا سبور التركي، على تويتر، على خلفية استبعاد الأخير من قائمة الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

بداية الاشتباك بدأ عندما علق الناقد الرياضي ضياء علي جوهر، على استبعاد كوكا من المنتخب عبر حسابه بـ "تويتر"، قائلا: "في الحقيقة أحمد حسن كوكا عامل مسيرة احترافية مميزة جدًا.. النهاردة أحرز هدفه الـ99 في الملاعب الأوروبية وهو ثاني الهدافين من المصريين المحترفين في الخارج بعد محمد صلاح والثالث من حيث عدد البطولات بعد محمد النني وصلاح وأرقام تانية كثيرة مميزة.. كل التحية لمسيرته".

ليرد ميدو، على الناقد الرياضي، قائلا: "مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز 1000 هدف".

وأثار رأي ميدو استياء كوكا، والذي رد قائلا: "مهاجم متواضع؟ أولًا هو أنت أصلا مين طلب رأيك؟ ثانيًا إنت مبطل كورة وإنت عندك ٢٩ سنة وكل الناس عارفة ليه".

وأكمل: "ثالثًا لو رقم الأهداف اللي أنا جايبه شايفه قليل ماجبتوش إنت ليه؟، مع إن اللي بيلعب في نادي أكبر فرصه بتكون أكتر في التسجيل؛ رابعًا حاولت تبقي مدرب ومبتكملش شهر في أي نادي".

وتابع كوكا: "خامسًا بتحاول تبقي إعلامي وتتكلم عن ده وده عشان تبقي تريند بأي شكل، أي حاجه عايز تدخل فيها، ده حتى صلاح في أول مشواره كنت بتتكلم عليه وحش، الحقد عالي أوي عندك من زمان وإنت بتتكلم وحش عني".

وأتم مهاجم النادي الأهلي السابق قائلًا: "أنا عارف إن أكبر غلط إني أرد عليك وإنت فاضي وعندك برنامج تتكلم فيه كل يوم بس أنا برده مش هيهدني كلامك وهفضل في طريقي، مركز في مستقبلي ومش عايز حاجة من الناس بعد ما أبطل كورة وبعد لما أموت غير السيرة الحلوة".

وعاد ميدو من جديد ليرد على كوكا قائلا: "عمري ما روحت المنتخب علشان مناسب حد مهم.. انت عارف كويس انت كنت بتروح المنتخب ليه.. رد في الملعب حاول تروح المنتخب.. انت لاعيب تعبان وكل مؤهلاتك نسبك وانت عارف كويس".

وسب ميدو كوكا قائلا: "عمري ما لعبت في دوريات الالاضيش اللي انت بتلعب فيها.. يا اهبل مصر كلها بتقول انك لاعيب على ماتفرج مش انا بس وتاني انت عارف كويس انت كنت بتروح المنتخب ليه".

وأنهى ميدو: "سيرتك حلوة أزاي وأنت ما بتعرفش تلعب، مافيش حد هيجيب سيرتك لا بالحلو ولا بالوحش.. تشكرات افندم".